Журналиста BBC, задавшего в ходе пресс-конференции Владимира Путина "острый" вопрос про отношения России и Запада, раскритиковал сенатор Алексей Пушков.
Напомним, что представитель BBC решил уточнить у Путина, считает ли он себя ответственным за "охлаждение" отношений с Западом, в частности — с Вашингтоном.
Российский президент отметил, что в НАТО "нарушили свои обещания" касательно расширения блока, а Штаты первыми вышли из ряда ключевых договоров, в том числе ДОН и ДСНВ.
Получив ответ, журналист решил покинуть зал.
"С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошёл к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря.
А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?", — прокомментировал Пушков в своём профиле в Twitter.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.