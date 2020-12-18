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Пушков напомнил журналисту BBC про "экспансию НАТО"

Политика

Журналиста BBC, задавшего в ходе пресс-конференции Владимира Путина "острый" вопрос про отношения России и Запада, раскритиковал сенатор Алексей Пушков.

Пушков напомнил журналисту BBC про "экспансию НАТО"

Напомним, что представитель BBC решил уточнить у Путина, считает ли он себя ответственным за "охлаждение" отношений с Западом, в частности — с Вашингтоном.

Российский президент отметил, что в НАТО "нарушили свои обещания" касательно расширения блока, а Штаты первыми вышли из ряда ключевых договоров, в том числе ДОН и ДСНВ.

Получив ответ, журналист решил покинуть зал.

"С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошёл к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря.

А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?", — прокомментировал Пушков в своём профиле в Twitter.

 

Автор: Константин Шапров
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