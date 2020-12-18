Пушков напомнил журналисту BBC про "экспансию НАТО"

Журналиста BBC, задавшего в ходе пресс-конференции Владимира Путина "острый" вопрос про отношения России и Запада, раскритиковал сенатор Алексей Пушков.

Напомним, что представитель BBC решил уточнить у Путина, считает ли он себя ответственным за "охлаждение" отношений с Западом, в частности — с Вашингтоном.

Российский президент отметил, что в НАТО "нарушили свои обещания" касательно расширения блока, а Штаты первыми вышли из ряда ключевых договоров, в том числе ДОН и ДСНВ.

Получив ответ, журналист решил покинуть зал.