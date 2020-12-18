И пусть весь "Мир" подождёт: пенсионная "инновация" отложена до лета

Решение Банка России о том, что пенсии нужно зачислять исключительно на карты с системой "Мир", снова отложено: на этот раз до первого июля 2020 года. Причины пока не уточняются.

Напомним о ситуации с картами "Мир": речь идёт не о "куске пластика", а о системе, к которой "привязана" карта. Ранее банки могли зачислять пенсии на любые счета, в том числе те, к которым "привязаны" карты, работающие по системам Visa и MasterCard. Однако затем власти решили переиграть ситуацию в пользу "Мира".

"Сдвиг" по срокам происходит не в первый раз: изначально на систему "Мир" как на единственный вариант нужно было перейти ещё первого октября 2020 года. Но срок сдвинулся сначала на 31 декабря 2020 года, а теперь — на первое июля 2020.

Ранее в ЦБ успокоили население: пенсии можно будет получать и другими привычными способами, в том числе через сберкнижки.