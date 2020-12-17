Путин сравнил Россию с Западом и рассказал о белых и пушистых

На большой пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопросы в том числе и иностранных журналистов. Для акулы пера BBC он подробнее рассказал про Россию и Запад.

Журналист BBC спросил российского лидера, почему между Западом и Россией отношения становятся всё хуже. Затем он уточнил: считает ли президент, что Россия "белая и пушистая", или считает, что (хотя бы частично) сам виноват в ситуации?

"По поводу того, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что именно партнёры России первыми вышли из таких соглашений, как ДРСМД и Договор по противоракетной обороне (также ДОН).