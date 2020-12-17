Российская противоспутниковая ракета расстроила Великобританию

Новой антироссийской риторикой "порадовал" Лондон. Туманный Альбион удивлён: в России начали испытания противоспутникового оружия, в результате чего могут возникнуть "катастрофические последствия".

С обвинениями выступила глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит. Она отметила, что в стране "глубоко обеспокоены" пуском ракеты.

"Россия вновь запустила противоспутниковую ракету: это поведение вызывает глубокое беспокойство.Последствия неверных расчётов и инцидентов потенциально могут быть катастрофичными. Мы продолжаем просить участвовать в диалоге ООН по ответственному поведению в космосе", — написала Смит в своём профиле Twitter.

Ранее в "космической агрессии" Россию обвинили и в США. Из Вашингтона напомнили: американцы готовы "защитить союзников", а то, что делает Россия, можно назвать "милитаризацией космоса".