"Фактов нет ни одного": Лавров прокомментировал новые обвинения Штатов

Новые обвинения в адрес России, касающиеся разжигания конфликтов в районе Средиземноморья, в очередной раз показали: американцы не готовы к честной работе.

Комментируя мнение Вашингтона о России как о стране, "разжигающей" споры в Средиземноморье, глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: фактов и обоснований мир не увидел. Что, в принципе, привычно: за последние четыре года эта практика стала для Штатов стандартной.

"За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов по-честному за столом переговоров, напрямую. Фактов нет ни одного", — сообщил Лавров для СМИ.

Напомним, что ранее о "российской угрозе в Средиземноморье" рассказал госсекретарь США Майк Помпео. Политик обвинил Россию в дезинформации, желании сеять хаос и разобщенность в странах, входящих в регион.