В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин уделил внимание и проекту "Северный Поток-2". Российский президент отметил: для Германии "СП-2" очень выгоден, и чтобы это понять, не нужно быть экономистом.
Глава государства напомнил, что американский сжиженный газ стоит примерно на 20% дороже российского, который будут поставлять по трубопроводу. Так что такая разница в цене поможет повысить конкурентоспособность немецких компаний и снизить расходы домохозяйств.
"Это очевидные вещи. Здесь не нужно быть газовиком или экономистом. Это соответствует национальным интересам Европы и Германии.
Надеюсь, что новая администрация [США] отнесётся с уважением к своим партнёрам, союзникам, и не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на международных рынках", — заключил Путин.
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