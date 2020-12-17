Путин - о пользе "СП-2" для Германии: "Здесь не нужно быть экономистом"

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин уделил внимание и проекту "Северный Поток-2". Российский президент отметил: для Германии "СП-2" очень выгоден, и чтобы это понять, не нужно быть экономистом.

Глава государства напомнил, что американский сжиженный газ стоит примерно на 20% дороже российского, который будут поставлять по трубопроводу. Так что такая разница в цене поможет повысить конкурентоспособность немецких компаний и снизить расходы домохозяйств.