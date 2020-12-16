США и Украина голосуют против антинацистской резолюции

Резолюция России, осуждающая "героизацию нацизма", поддержана в Генеральной Ассамблее ООН подавляющим большинством стран-участниц. Против проголосовали только Украина и США. А большинство европейских делегаций, включая Германию, воздержались.

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Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции "борьба с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, способствующих разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Резолюция призывает государства-члены принять законодательство, направленное на "ликвидацию всех форм расовой дискриминации", и осуждает" прославление в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Ваффен СС", а также "ревизионизм в отношении Второй мировой войны"."

В эпоху напряженности между Россией и Западом эта резолюция может показаться чем-то таким, о чем все стороны могли бы договориться. В конце концов, Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты сражались, чтобы победить нацистскую Германию.

Сегодня простое обвинение в симпатиях к Третьему Рейху может положить конец политической карьере в США и Великобритании.

Несмотря на это, США были одной из двух стран, проголосовавших против резолюции, наряду с Украиной, в то время как 51 страна — среди них государства — члены ЕС-воздержались. Даже Германия, которая, как однажды сказала канцлер Ангела Меркель, несет "вечную ответственность" за нацистские зверства, не участвовала в голосовании.

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Причины свои… Или общая?

Для Украины эта резолюция, скорее всего, была воспринята как политическая колкость. Неонацистские группировки широко представлены в украинской политике, а некоторые из них обвиняются в военных преступлениях и пытках во время Гражданской войны на юго-востоке страны. По крайней мере, одна из этих групп-батальон "Азов" — была вооружена американским оружием.

Тем не менее, США утверждают, что их оппозиция российской резолюции не имеет ничего общего с их поддержкой украинских неонацистских группировок. Российские чиновники ежегодно вводят одну и ту же резолюцию, а США каждый раз выступают против нее, утверждая, что запрещение "прославления нацизма" противоречит ее первой поправке о защите свободы слова.

За месяц до голосования миссия США при ООН заявила, что, хотя нацизм "широко презирается американским народом", даже "признанные нацисты" защищены Первой поправкой. Вашингтонские дипломаты также обвинили Россию в том, что она использует резолюцию для придания веса своим "дезинформационным рассказам" о неонацизме в соседних странах.