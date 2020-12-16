Меркель: нам нужны хорошие отношения с РФ. Но есть нюансы

Своим видением того, как надо выстраивать отношения с Россией, поделилась канцлер Германии Ангела Меркель. В ходе выступления в Бундестаге политик отметила: отношения нужны, но есть несколько нюансов.

Итак, в целом между Россией и Германией стоит установить хорошие отношения. Меркель подчеркнула, что у властей есть желание работать с Россией именно в таком ключе.

Но в то же время невозможно закрыть глаза на некоторые "острые моменты". К ним, конечно же, относится ситуация вокруг Алексея Навального, а также прогресс по "минскому процессу".

"Нужно, с одной стороны, видеть, что есть желание иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я это всегда говорила, но мы не должны закрывать глаза на реальность", — уточнила Меркель.

К счастью, каких-то новых начал и новых стартов для отношений двух стран не нужно: они достаточно давние и продолжительные.