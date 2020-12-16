"Ждём ответа": Помпео напомнил России о Навальном

Снова вспомнить про отравление Алексея Навального решили в США. И не просто вспомнить, а в очередной раз использовать ситуацию как "рычаг давления" на Россию.

Общаясь с журналистом Беном Шапиро, госсекретарь США Майк Помпео попробовал ответить на вопрос о "двойном отравлении" Навального, данные по которому предоставили не так давно. Напомним, что блогера и оппозиционера якобы хотели отравить повторно — в тот момент, когда он был в омской больнице.

Помпео отметил: ситуация с Навальным остаётся сложной, Штаты не получили достаточно данных и опираются лишь на оценку известных фактов.

"Но достаточно сказать, что мы признаём и были одними из первых, кто подверг критике эту невероятно злонамеренную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам, как именно это произошло, кто это сделал. Мы всё ещё ждем этих ответов", — напомнил Москве Помпео.

Также политик уверен, что и Штаты, и ЕС уже "ответили" на действия России посредством ограничений и санкций.