Информация о 4% росте цен в России не соответствует реальной действительности. На самом деле она составляет 14%.
Об этом сегодня заявил Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, отвечая на вопросы журналистов.
Политик указал на то, как выросли цены:
Основываясь на этих цифрах, Зюганов сделал вывод, что инфляция "значительно выше, чем официально объявлено".
"И не надо дурить народ, надо уметь прислушиваться к другой точке зрения. А то президент узнал о том, что прут цены, из сообщений ОНФ, который собирает ему вопросы для пресс-конференции. Если бы он (президент) с утра читал наши газеты — "Правду" и "Советскую Россию" — и слушал выступления коммунистов, то знал бы — мы уже полгода твердим — что цены будут расти" (цитата ИА Новый день).
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.