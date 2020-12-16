Зюганов – правительству: "И не надо дурить народ!.."

Информация о 4% росте цен в России не соответствует реальной действительности. На самом деле она составляет 14%.

Об этом сегодня заявил Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, отвечая на вопросы журналистов.

Политик указал на то, как выросли цены:

сахар на 71%,

масло — 24%,

гречка — 20%,

картошка — 25%,

жилье — 8%,

лекарства — от 12 до 40%.

Основываясь на этих цифрах, Зюганов сделал вывод, что инфляция "значительно выше, чем официально объявлено".