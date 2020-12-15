Реальный срок в тюрьме за клевету в интернете – закон обсуждает Дума

Дмитрий Вяткин, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества уверен: за клевету нужно наказывать по всей строгости закона. Даже если она виртуальна.
Соответствующий законопроект парламентарий внёс на рассмотрение своих коллег.
Вяткин предлагает внести поправку в статью 128.1 уголовного кодекса "Клевета".
"Сейчас составом этого преступления является недостоверная информация, которая содержится в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ. Но сегодняшние реалии таковы, что большая часть информации распространяется через интернет, в то время как большинство даже крупных сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ", — пояснил законотворец.
По его словам, данный пробел можно устранить, дополнив вторую часть указанной статьи положением, устанавливающим уголовную ответственность за клевету,
"совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных" (цитата из пояснительной записки к законопроекту).
Если Госдума согласится с предложением Вяткина, за клевету в интернете будет назначаться
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