Реальный срок в тюрьме за клевету в интернете – закон обсуждает Дума

Дмитрий Вяткин, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества уверен: за клевету нужно наказывать по всей строгости закона. Даже если она виртуальна.

Соответствующий законопроект парламентарий внёс на рассмотрение своих коллег.

Вяткин предлагает внести поправку в статью 128.1 уголовного кодекса "Клевета".

"Сейчас составом этого преступления является недостоверная информация, которая содержится в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ. Но сегодняшние реалии таковы, что большая часть информации распространяется через интернет, в то время как большинство даже крупных сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ", — пояснил законотворец.

По его словам, данный пробел можно устранить, дополнив вторую часть указанной статьи положением, устанавливающим уголовную ответственность за клевету,

"совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных" (цитата из пояснительной записки к законопроекту).

Если Госдума согласится с предложением Вяткина, за клевету в интернете будет назначаться