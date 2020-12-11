Власти займутся ценами на продукты: стабилизация не за горами

К решению вопроса о ценах на продукты, который ранее озвучили Владимир Путин и Михаил Мишустин, подключился Минпромторг. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, уже 14 декабря будут подготовлены нужные шаги.

Более подробно эксперт рассказал о новых мерах регулирования в эфире канала "Россия 24". Евтухов отметил: цены стабилизируют, а с теми, кто этого сделать не пожелает, пообщаются эксперты ФАС.

"Все цены будут стабилизированы на минимальном уровне и в понедельник будут подготовлены нормативные решения по этому вопросу. Если производители по другим категориям товаров будут предпринимать повышение цен, то ФАС будет проверять эти факты", — уточнил Евтухов.

В рамках этого же сюжета Евтухов рассказал, что основной причиной роста цен стали производители, пожелавшие увеличить свои доходы. Ситуацией также займутся в ФАС, резюмировал чиновник.