К решению вопроса о ценах на продукты, который ранее озвучили Владимир Путин и Михаил Мишустин, подключился Минпромторг. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, уже 14 декабря будут подготовлены нужные шаги.
Более подробно эксперт рассказал о новых мерах регулирования в эфире канала "Россия 24". Евтухов отметил: цены стабилизируют, а с теми, кто этого сделать не пожелает, пообщаются эксперты ФАС.
"Все цены будут стабилизированы на минимальном уровне и в понедельник будут подготовлены нормативные решения по этому вопросу.
Если производители по другим категориям товаров будут предпринимать повышение цен, то ФАС будет проверять эти факты", — уточнил Евтухов.
В рамках этого же сюжета Евтухов рассказал, что основной причиной роста цен стали производители, пожелавшие увеличить свои доходы. Ситуацией также займутся в ФАС, резюмировал чиновник.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.