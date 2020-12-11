Дарья Беседина: поправки оппозиции в проект бюджета Москвы не приняли

Депутаты Мосгордумы 10 декабря приняли проект бюджета российской столицы на 2021-2023 годы. Однако процесс принятия законопроекта был весьма непростым.

Оппозиционные депутаты настояли на рассмотрении и голосовании по отклоненным редактором (главой столичного департамента финансов Еленой Зяббаровой) их поправок индивидуально. Таким образом, по окончании восьмичасового заседания Мосгордумы 9 декабря, обсуждение поправок продолжилось на внеочередном заседании парламента 10 декабря и продлилось 11 часов.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина ("Яблоко") заявила "Правде.Ру", что процесс принятия проекта бюджета был "совершенно безобразным".

"В этом году произошла полная профанация публичных слушаний (про проекту бюджета). Ни одно предложение, ни одна поправка оппозиции не были приняты. По сути, единороссы из Мосгордумы и мэрия сыграли в "договорняк". В общем, могу сказать, бюджетный процесс полностью профанирован", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что оппозиционные депутаты подали почти две сотни попровок. А все принятые поправки в проект столичного бюджета была внесены "Единой Россией". И добавила, что голосовала против принятия законопроекта.

Добавим, что в поддержку проекта бюджета проголосовали 33 депутата, против высказались девять человек.