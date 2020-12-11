Выплывем сами: россияне всё меньше верят в пенсии от государства

Постоянно меняющаяся пенсионная политика, в рамках которой внедряются и меняются новые схемы, коэффициенты и принципы, утомила россиян. По данным опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", доступного на сайте hse. ru, россияне всё меньше верят в пенсии.

Итак, цифры опроса: с тем, что они рассчитывают на пенсию от государства, как на основные средства к существованию, согласились всего 43% опрошенных, тогда как в 2018 году согласных набралось 56%. Таким образом, более половины россиян пенсии не ждут: будут "выплывать" на свои.

Как именно россияне планируют себя обеспечить к старости, тоже стало известно: 14% готовы откладывать на старость и жить потом за счёт сбережений. Но самая интересная цифра — 40%: именно столько россиян вообще пока не думали о том, как и на что жить в старости.

На фоне новостей о новой пенсионной реформе, намеченной на 2024-2025 годы, такие цифры звучат печально. И показывают: с каждой "перезагрузкой" россияне всё меньше готовы как-то планировать жизнь на пенсии…