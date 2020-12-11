Захарова высказалась о новых санкциях США

Очередные американские санкции, связанные, в частности, с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стоит рассматривать как попытку пиара. Через новые санкции на Западе стараются "очернить" россиян, уверены в МИД РФ.

Напомним, что новые санкции внезапно оказались настолько "широки", что вместили в себя даже футбольный клуб "Ахмат" и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", — прокомментировала санкции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Особенно удивляет оказавшийся в списках футбольный клуб, отметила Захарова. Совершенно непонятно, как он там оказался, но можно провести аналогию — ранее в "санкционные списки" попадал даже бассейн.