Как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. Именно по такому принципу власти России планируют принимать решения о борьбе с инфляцией, всплеск которой может окончательно опустошить карманы россиян.
Напомним о сути проблемы: в стране резко подорожали продукты питания. Больше всего "отличились" сахар и подсолнечное масло, выросшие на 70 и 24 процента соответственно.
Кремль такой скачок цен не устроил, о чём не преминул сообщить Владимир Путин. Далее чиновников "разнёс" премьер-министр Михаил Мишустин, потребовав "введения мер".
В поисках тех самых "мер" специалисты вспомнили о проверенной советской технологии: директивных ценах. По данным, которые проводит "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, в Минсельхозе уже обсуждали возможность "директивного" регулирования цен на масло.
Отпускную цену, по данным источников "Интерфакса", зафиксируют на уровне в 95 рублей за литр, а розничную — на уровне в 110 рублей. Аналогичную процедуру проведут и с сахаром — он станет стоить 36 и 45 рублей соответственно.
Источники отмечают: пока такая мера будет носить скорее рекомендательный характер и достигаться за счёт договорённости между производителем и сетями сбыта. Но если что — в правительстве готовы увеличивать экспортные пошлины.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.