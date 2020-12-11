С рецептов СССР сдувают пыль: власти поняли, как победить высокие цены

Как известно, всё новое — это хорошо забытое старое. Именно по такому принципу власти России планируют принимать решения о борьбе с инфляцией, всплеск которой может окончательно опустошить карманы россиян.

Напомним о сути проблемы: в стране резко подорожали продукты питания. Больше всего "отличились" сахар и подсолнечное масло, выросшие на 70 и 24 процента соответственно.

Кремль такой скачок цен не устроил, о чём не преминул сообщить Владимир Путин. Далее чиновников "разнёс" премьер-министр Михаил Мишустин, потребовав "введения мер".

В поисках тех самых "мер" специалисты вспомнили о проверенной советской технологии: директивных ценах. По данным, которые проводит "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, в Минсельхозе уже обсуждали возможность "директивного" регулирования цен на масло.

Отпускную цену, по данным источников "Интерфакса", зафиксируют на уровне в 95 рублей за литр, а розничную — на уровне в 110 рублей. Аналогичную процедуру проведут и с сахаром — он станет стоить 36 и 45 рублей соответственно.

Источники отмечают: пока такая мера будет носить скорее рекомендательный характер и достигаться за счёт договорённости между производителем и сетями сбыта. Но если что — в правительстве готовы увеличивать экспортные пошлины.