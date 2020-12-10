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Встреча Путина и Зеленского: нужна или нет? Мнение эксперта

Политика

В ходе встречи с журналистами в среду, 9 декабря, Дмитрий Песков ответил на волнующий многих вопрос: когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению Пескова, сроки уточнять пока рано.

Встреча Путина и Зеленского: нужна или нет? Мнение эксперта

Песков отметил, что для встречи двух глав государств необходима сложная и качественная подготовка.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на неё уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", — поделился мнением Песков.

Насколько в целом необходима подобная встреча? Комментарием делится Алексей Анпилогов, президент фонда "Основание". Только для сайта "Правда. Ру".

"Стоит вопрос: что на этой встрече будет обсуждаться"

"Формально вопрос не встречи стоит, а стоит вопрос, что на этой встрече будет обсуждаться. И самое главное: могут ли на основании этой повестки могут быть приняты какие-то решения, которые изменят российско-украинские взаимоотношения, ситуацию внутри самой Украины", — рассказывает Анпилогов.

Эксперт отмечает: никаких предпосылок для того, чтобы такая встреча была результативной, пока нет. Поскольку позиция Украины "несовместима" с переговорами, она предполагает своего рода "капитуляцию" России по всем пунктам.

Конечно, возникает вопрос: насколько там дружат с политической реальностью. Это вопрос, скорее, психиатрического плана, нежели политического, дополняет эксперт.

"Украина фактически на протяжении шести лет пребывает в состоянии вялотекущей гражданской войны. Она до сих пор не может ничего предложить своим мятежным собственным территориям. Я имею в виду ДНР и ЛНР", — уточняет Анпилогов.

Тот конституционный процесс, который был предложен в качестве минских соглашений, не работает, уверен эксперт. При этом никаких других предложений со стороны Украины, кроме капитуляции, нет.

"Какой смысл встречаться, если нет предмета для разговора"

"Я никогда не подозревал руководство Российской Федерации в политических фантазиях. Поскольку нет повестки, соответственно, есть понимание, что никакие результаты от такой встречи не будут достигнуты", — резюмирует Анпилогов.

При этом стоит вспомнить про инициатора встречи: с российской стороны инициатива не исходит, а с украинской её и нет.

"Вот то, что я могу сказать по поводу возможной встречи. Мне кажется, что Песков достаточно дипломатично выразил то же самое. Какой смысл встречаться, если нет предмета для разговора", — завершает рассказ Анпилогов.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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