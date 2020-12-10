В ходе встречи с журналистами в среду, 9 декабря, Дмитрий Песков ответил на волнующий многих вопрос: когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению Пескова, сроки уточнять пока рано.
Песков отметил, что для встречи двух глав государств необходима сложная и качественная подготовка.
"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на неё уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", — поделился мнением Песков.
Насколько в целом необходима подобная встреча? Комментарием делится Алексей Анпилогов, президент фонда "Основание". Только для сайта "Правда. Ру".
"Формально вопрос не встречи стоит, а стоит вопрос, что на этой встрече будет обсуждаться. И самое главное: могут ли на основании этой повестки могут быть приняты какие-то решения, которые изменят российско-украинские взаимоотношения, ситуацию внутри самой Украины", — рассказывает Анпилогов.
Эксперт отмечает: никаких предпосылок для того, чтобы такая встреча была результативной, пока нет. Поскольку позиция Украины "несовместима" с переговорами, она предполагает своего рода "капитуляцию" России по всем пунктам.
Конечно, возникает вопрос: насколько там дружат с политической реальностью. Это вопрос, скорее, психиатрического плана, нежели политического, дополняет эксперт.
"Украина фактически на протяжении шести лет пребывает в состоянии вялотекущей гражданской войны. Она до сих пор не может ничего предложить своим мятежным собственным территориям. Я имею в виду ДНР и ЛНР", — уточняет Анпилогов.
Тот конституционный процесс, который был предложен в качестве минских соглашений, не работает, уверен эксперт. При этом никаких других предложений со стороны Украины, кроме капитуляции, нет.
"Я никогда не подозревал руководство Российской Федерации в политических фантазиях. Поскольку нет повестки, соответственно, есть понимание, что никакие результаты от такой встречи не будут достигнуты", — резюмирует Анпилогов.
При этом стоит вспомнить про инициатора встречи: с российской стороны инициатива не исходит, а с украинской её и нет.
"Вот то, что я могу сказать по поводу возможной встречи. Мне кажется, что Песков достаточно дипломатично выразил то же самое. Какой смысл встречаться, если нет предмета для разговора", — завершает рассказ Анпилогов.
Специально для сайта "Правда. Ру".
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