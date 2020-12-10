Необычную просьбу озвучил Владимир Путин. Глава государства попросил специалистов ФСБ и МВД найти номер телефона 97-летней пенсионерки.
События развивались следующим образом: в России традиционно запустили акцию "Ёлка желаний". В рамках этой акции некоторые категории населения могут оставить своё желание на специальном сайте — и специалисты проекта попробуют его исполнить.
Приняла участие в "Ёлке желаний" и 97-летняя жительница Ставропольского края Наталья Донскова. Желание оказалось простое: поговорить по телефону с президентом страны, о чем Путину рассказала опредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.
"Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!", — попросил Путин.
Однако, к большому сожалению, контактов пенсионерки у Осокиной не оказалось.
"Мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее.
Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет…
Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну", — решил проблему президент.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.