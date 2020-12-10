Представителям Совета Европы стоит обратить внимание на регионы, в которых идут гонения на русский язык. Особое внимание стоит сконцентрировать на Прибалтике.

В ходе онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ постпред России при организации Александр Лукашевич подчеркнул: для Прибалтики характерны не только "гонения на язык", но и ограничения в правах для русскоговорящего населения. Это в значительной степени лишает людей свобод, ограничивает работу СМИ, мешает обучению и работе.

"Совету Европы следует плотнее следить и незамедлительно реагировать на гонения на русский язык в Прибалтике, где продолжает существовать постыдный статус "неграждан", а также на ущемления прав русскоязычного населения и национальных меньшинств на Украине.

Надеемся, что и комиссар Совета Европы по правам человека будет должным образом работать на этом направлении", — сделал заявление Лукашевич.