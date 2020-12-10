Нужно больше золота: драгметаллы хотят продавать в торговых автоматах

Оригинальную идею хотят протестировать эксперты Гознака. В скором времени россияне могут получить автоматы для купли и продаже драгоценных металлов и монет.

Контуры идеи журналистам обрисовал глава Гознака Аркадий Трачук. По его словам, идея родилась с ходе конкурса бизнес-идей (стартапов).

Продажа монет и драгоценных металлов, а также из скупка будут осуществляться через вендинговые автоматы. За сложным термином прячутся привычные россиянам торговые автоматы с кофе, снеками и игрушками — такие часто ставят в торговых центрах или офисных зданиях.

"Один из проектов — вендинговые системы для продажи и приема драгметаллов, что достаточно любопытно, поскольку там решается непростой вопрос проверки подлинности металла. Можно будет либо купить, либо сдать золотую монету", — рассказал Трачук.

Если проект реализуют, он станет первым в России проектом такого рода. Сложности разработчиков не остановили: уже создан тестовый аппарат.