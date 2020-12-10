Найдена одна из раритетных визиток Путина. Её можно купить

Необычный лот нашли журналисты на популярном сайте "Авито". Любой желающий может стать обладателем раритетной визитной карточки Владимира Путина — правда, отдать придётся более полумиллиона рублей.

На странице лота автор пишет, что визитная карточка прекрасно сохранилась, поскольку лежала в кошельке с 2004 года. Судя по прочим данным, визитка относится к периоду работы Путина в мэрии Санкт-Петербурга.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его советника. Это всего лишь объявление о продаже. Ни больше, ни меньше. Не тратьте время на пустые советы и комментарии. Не отвечаю и блокирую", — уточняет автор в объявлении.

На визитной карточке можно прочесть должность Путина: "Заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии". Стоимость лота — 550 000 рублей.

Интересно, что на "Авито" доступны и другие варианты визиток российского президента — самый "скромный" лот обойдётся покупателю всего в 9 999 рублей.