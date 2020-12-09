Вопрос о том, насколько обычному россиянину по карману продукты питания, станет предметом обсуждения на совещании в российском правительстве.

Как оказалось, вопрос подняли не случайно. Владимир Путин в ходе обсуждения доклада министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева отметил: важно не допустить ситуации "как в СССР".

"Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы ещё человек молодой, может, не помните. А я помню.

Говорили так: "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает".

Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения тех продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", — высказался Путин.