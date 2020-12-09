Песков - о краже с самолёта "Судного дня": "Будут сделаны выводы"

Скандальная кража с самолёта "Ил-80", который также известен как "Самолёт судного дня", стала предметом обсуждения Кремля: комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что кражу обнаружили при осмотре самолёта: казался вскрыт грузовой люк. Неизвестные сумели вынести различной аппаратуры на сумму примерно в миллион рублей и скрыться. Известно, что самолёт находился на техобслуживании, возбуждено уголовное дело.

"Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", — сообщил для СМИ Песков.

Однако Песков затруднился указать, в чьём ведении процедура охраны подобных самолётов.

"Я не могу вам сказать точно — это или Минобороны или ФСО", — подчеркнул Песков.

Самолёт "Ил-80" предназначен специально для управления войсками в случае ядерного конфликта. Он построен на базе "Ил-86".