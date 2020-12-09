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Эксперт - об отношениях Украины и МВФ: "Там всё скучно и неинтересно"

Политика

Недовольны остались некоторые депутаты Верховной рады Украины планом от МВФ, который якобы поможет улучшить ситуацию в стране.

Эксперт - об отношениях Украины и МВФ: "Там всё скучно и неинтересно"

По мнению представителя блока "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, в МВФ видят в украинцах не граждан и даже не людей, а "дойных коров".

Действительно ли в отношениях "Украина — МВФ" всё настолько плохо? Рассказывает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, экономист (Киев). Только на сайте "Правда. Ру".

"Там всё скучно и неинтересно"

"Там всё скучно и неинтересно. Понятно, политики должны пиариться. Это абсолютно правильно", - рассказывает Охрименко.

Отношения с МВФ, отмечает Охрименко, достаточно "ровные": Украина гасит один кредит, ей дают другой - и так по кругу.

"Это такая привычка МВФ. Он даёт столько, сколько нужно гасить. Это было и раньше. В следующем году тоже надо миллиард погасить.

В целом у нас на сегодняшний момент около 12 миллиардов общих кредитов и их надо будет погасить поэтапно до 2028 года. Если мы новый брать не будем, в 2028 году погасим — и всё", — комментирует эксперт.

МВФ, отмечает Охрименко, ссориться с Украиной не будет, равно как и Украина с МВФ. Даже несмотря на некоторые проблемы. На сегодняшний момент, уточняет эксперт, получается так: Украина практически не выполняет меморандум. МВФ переносит на следующие периоды, "закрывает глаза".

"Да, президент встречается с главой МВФ. Но это формальности, они и раньше встречались. Чисто дипломатические любезности.

Понятно, что МВФ заявляет о приверженности реформ, президент заявляет о приверженности реформ. Все это говорят", — резюмирует Охрименко.

Специально для сайта "Правда. Ру"

Автор: Константин Шапров
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