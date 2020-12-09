На краю обрыва: Россию предупредили о возможном "обвале" нефти

Радость от стабилизации курса рубля и роста цен на нефть может оказаться преждевременной, предупреждают аналитики.

По данным агентства Reutrers, которому стали доступны мнения профессиональных трейдеров, наращивание объёмов поставок нефти может привести к коллапсу.

По традиции, перед новогодними праздниками нефть дорожает: это связано с тем, что потребители формируют запасы. Однако из-за наращивания поставок цены на Urals могут не вырасти, а упасть: только с 21 по 31 декабря через порты Балтийского моря пройдёт 2 млн тонн. При этом с 1 по 20 декабря объёмы составили 1,8 млн.

"Третья декада на Балтике по наполнению как первые две. Вместо рождественского ралли цены на Urals в декабре могут обвалиться", — рассказали эксперты.

Один из немногих шансов на прибыль — закупка нефти Китаем. Однако не всё так просто — должны, что называется, сойтись звёзды.