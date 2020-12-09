Дым без огня: в 2021 запретят жечь костры на территории частных домов

Очередной запрет придумали власти России для всех россиян: с 1 января 2021 года запрещены костры на территории частных домов в населённых пунктах.

Новый запрет содержится в документе "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Согласно бумаге, запрет нужен для обеспечения противопожарного режима и поможет снизить риски пожаров.

Под запрет попадают как "обычные" костры, так и привычные многим костры для сжигания мусора, веток и ненужных вещей. Ранее запрет распространялся только на земли общего пользования, а теперь даже на частной территории собственник не сможет сжечь траву или сухие листья, не получив штраф. Самое обидное - под запрет попадают и шашлыки.

"На землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", - указано в документе.

К слову, о штрафах: если любителя костров поймают, то ему придётся выплатить от двух до трёх тысяч рублей. Если из-за костра произойдёт пожар, штраф оставит до пяти тысяч рублей.