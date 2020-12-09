Слуцкий: воюя с СП-2 США бьют по европейской безопасности

Последние санкции Вашингтона, направленные против европейских компаний, строящих газопровод "Северный поток-2", являются "плохим знаком" для континента и доказательством политики США по "государственному шантажу и террору".

Так считает Леонид Слуцкий, председатель думского комитета по международным делам.

По его словам, Соединенные Штаты "в своем маниакальном упорстве пытаются сорвать создание крупнейшего в мире газопровода… и недобросовестная конкуренция между Вашингтоном и Москвой бьет по европейским компаниям, как экстерриториальная ракета."

"Америка выступает против этого проекта во имя собственных экономических интересов и чем меньше Брюссель будет плясать под дудку Вашингтона, тем безопаснее будет на нашем общем европейском континенте."

Напомним, строительство "Северного потока-2" возобновилось в начале декабря. А ранее было приостановлено после того, как ряд фирм вышли из него под давлением США, включающим санкции и запреты на поездки.

Если проект будет завершен, он свяжет сибирские месторождения природного газа с потребителями в Западной Европе через подводное соединение через Балтийское море, заканчивающееся вблизи немецкого порта Грайфсвальд.

Партнерство, стоящее за проектом, в которое входят российский государственный "Газпром", а также британские, немецкие и французские энергетические компании, настаивает на том, что он "удовлетворит растущие потребности потребителей в Европе".

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