Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами

Российский вице-премьер Юрий Трутнев, комментируя заявление миграционной службы США о том, что жители Курил - граждане Японии, сказал, что население Аляски теперь следует считать гражданами Российской империи.

"Это очень новая позиция в международной практике, - сказал Трутнев, который также выполняет роль полпреда президента на Дальнем Востоке. - Я готов говорить с российским МИДом о признании жителей Аляски гражданами Российской Империи."

Напомним, что Россия начала колонизацию Северной Америки в XVIII веке, а в 1799 году была основана Русская Америка. Подавляющее большинство поселений находилось на Аляске. 16 декабря 1866 года российский император Александр II продал североамериканские территории страны, площадью более 1,5 млн кв км, США за $7,2 млн золотом. В 1959 году этот регион был преобразован в штат Аляска.

К слову, ранее российский МИД назвал поддержку США позиции Японии "доказательством того, что США являются ревизионистской державой".