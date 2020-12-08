Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…
Тихановская потребовала от США решительности в свержении Лукашенко
"Подмочил репутацию": британский авианосец "затонул" в порту
Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор
Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"
Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана

Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами

Политика » Власть » Правительство

Российский вице-премьер Юрий Трутнев, комментируя заявление миграционной службы США о том, что жители Курил - граждане Японии, сказал, что население Аляски теперь следует считать гражданами Российской империи.

Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами

"Это очень новая позиция в международной практике, - сказал Трутнев, который также выполняет роль полпреда президента на Дальнем Востоке.  - Я готов говорить с российским МИДом о признании жителей Аляски гражданами Российской Империи."

Напомним, что Россия начала колонизацию Северной Америки в XVIII веке, а в 1799 году была основана Русская Америка. Подавляющее большинство поселений находилось на Аляске. 16 декабря 1866 года российский император Александр II продал североамериканские территории страны, площадью более 1,5 млн кв км, США за $7,2 млн золотом. В 1959 году этот регион был преобразован в штат Аляска.

К слову, ранее российский МИД назвал поддержку США позиции Японии "доказательством того, что США являются ревизионистской державой".

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…
Трутнев предложил считать жителей Аляски российскими гражданами
Тихановская потребовала от США решительности в свержении Лукашенко
"Подмочил репутацию": британский авианосец "затонул" в порту
Какими лекарствами запастись при пандемии, рассказал профессор
Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"
Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников