"Почта России" хочет монопольно доставлять пенсии

Оригинальная идея от "Почты России": знаменитую во всех смыслах госкомпанию неплохо было бы назначить назначить ещё и единым доставщиком пенсий. Об этом рассказал глава компании Максим Акимов.

Акимов отметил: единый доставщик нужен для того, чтобы не росла цена на услугу доставки. Он привёл пример: в некоторых регионах есть другие "поставщики", которые появились там по разным причинам, и это может привести к проблемам.

"В некоторых субъектах Федерации "Почта России" не является доставщиком. Ситуация вызвана разными причинами, но, тем не менее, от неё нужно будет уходить. Иначе частные операторы будут забирать себе премиальный сегмент, а доставка с дальними плечами — у нас такая ситуация в Дагестане, в Чеченской Республике, характерна для Северного Кавказа — она будет неизбежно доставаться "Почте" и будет дорожать", — уверен Акимов.

Эксперт напомнил: "Почта России" на данный момент контролирует доставку примерно 95% всех пенсий в РФ, но нужно именно назначение "Почты" как единого доставщика, путём законодательной работы.