Эксперт об импортозамещении: мясо заместили, дальше начались сложности

Данные по импортозамещению, которые ранее привели в своём отчёте эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), удивили Кремль. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, сообщил прессе: программа импортозамещения успешна.

Напомним: в отчёте НРА рассказывалось о том, что российские власти провалили план по импортозамещению продукции. Несколько цифр: количество молочной продукции, которую везут из-за рубежа, удалось снизить всего на 20%, а овощей — на 27% (планировалось 30% и 70% соответственно).

Правда, как водится, где-то посередине? Насколько успешно власти справились с импортозамещением? Рассказывает Илья Завельский, вице-президент ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", предприниматель. Только для читателей "Правды. Ру".

С мясом дело хорошо, с остальным — всё плохо?

"Могу однозначно сказать: что касается мясопереработки, здесь вопросы решились достаточно успешно. У нас практически заместилась и свинина, и говядина, и курятина — всё отечественное, никаких проблем нет", — рассказывает Завельский.

К сожалению, отмечает эксперт, в остальных товарных группах ситуация гораздо хуже, чем предполагалось. Проблемы усугубляются тем, что через Белоруссию и страны Евразийского союза идёт огромное количество контрафакта.

С точки зрения потребителя ситуация выглядит так: некоторые продукты были, потом ввели импортозамещение, и они исчезли. Если они оказываются на полках — это часто контрафакт.

"Потому что те пармезаны, которые у нас существуют, явно не соответствуют тому качеству, которое было. Условно говоря, тот же хамон. Много продуктов можно назвать. Я не говорю сейчас про какие-то товары первой необходимости. Я только про пищевые говорю. По мясу — заместилось, по всему остальному — далеко нет", — резюмирует Завельский.

Специально для сайта "Правда. Ру".