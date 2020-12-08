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"Спекуляция здесь неуместна": эксперт о манёврах "Академика Черского"

Политика

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое должно уже приступить к работе по достройке "Северного потока-2" опять удаляется от места прокладки труб. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marinetraffic.

"Спекуляция здесь неуместна": эксперт о манёврах "Академика Черского"

Как видно на интерактивной карте сервиса, "Академик Черский", который с пятого декабря стоял на якоре в точке неподалёку от недостроенного участка газопровода, ниже датского острова Борнхольм у вод Польши, направляется сейчас на северо-восток, в сторону Калининграда.

Что происходит с "СП-2"? Эти манёвры — часть данной работы или элементы очередной политической игры? Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

"Надо набраться терпения"

"Я думаю, надо набраться терпения и ждать официальной информации о том, как продвигается кампания, готовится возобновление строительства. Естественно, эти действия не бессмысленны. Просто вопрос не раскрывают", — рассказывает Гривач.

Эксперт напоминает: против проекта наблюдается открытая военная агрессия со стороны США. В том числе через оборонный бюджет США будут расширены новые санкции. Кроме того, задействованы масштабные юридические, дипломатические и психологические методы давления, ими "атаковали" всех участников проекта.

"Поэтому нужно спокойно относиться к таким передвижениям. За ними, конечно, все следят чуть ли не в режиме реального времени. Но, в принципе, это не так важно.

Спекуляция здесь неуместна. Значит, потребовалось. Может быть, какие-то исследования проводил, может быть, примерялся, может быть, погода, может быть, еще какие-то манёвры, которые связаны с этим", — уточняет Гривач.

Если взять какой-то другой строящийся проект, резюмирует эксперт, то никто не следит за ним в таком режиме. В случае с "СП-2" пристальное внимание связано, прежде всего, с непраздным интересом со стороны противников проекта.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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