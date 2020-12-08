Слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина — полная чушь, другими словами: не соответствуют действительности.

"Что касается здоровья — ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", — добавил представитель Кремля.