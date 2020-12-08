Россияне смогут "ходить" в суды онлайн

Интересное новшество скоро смогут оценить все россияне: судебные заседания можно будет посещать по "удалёнке".

Для того чтобы россияне смогли посетить зал суда, используя домашние компьютеры, придётся изменить законодательную базу. Об этом рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он отметил: подготовка уже ведётся.

"С участием Верховного суда РФ ведётся подготовка законодательных изменений, предусматривающих применение в судах системы веб-конференции, которая позволяет гражданам участвовать в судебных заседаниях с использованием личного компьютера", — уточнил Лебедев.

По мнению эксперта, нововведение полезно: оно разгрузит служащих в плане документооборота и позволит более активно продвигать "электронные суды". Как оказалось, в государственной автоматизированной системе (ГАС) "Правосудие" за 11 месяцев 2020 года накопилось три млрд запросов, что говорит о её востребованности.