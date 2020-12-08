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"Рождественские деревья свежие": сколько власти РФ заработают на елях

Политика

Стало известно, сколько государство получает денег с продаж такого новогоднего атрибута, как ель. По данным из сводки Рослесинфорга, речь идёт о сумме около 6 млн рублей ежегодно.

"Рождественские деревья свежие": сколько власти РФ заработают на елях

"Отечественные ёлки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые рождественские деревья свежие из России в 2019 году отправлялись в Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Украину", — уточняют в ведомстве.

Специалисты Рослесинфорга напоминают: бизнес этот не так прост, как кажется. Ели нужно выращивать на специальных плантациях, причём "лапы" деревьев разрешается брать только со срубленных экземпляров или при проведении специального варианта вырубок.

Также эксперты уточняют волнующий многих вопрос: срубить ель самостоятельно можно, но для этого нужны специальные документы. Их без проблем подготовят в лесничестве, наставляют энтузиастов в ведомстве.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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