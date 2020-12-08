ЛДПР придумала, как сделать 31 декабря выходным днём

Судьба 31 декабря продолжает волновать умы и сердца россиян, жаждущих как следует отдохнуть в последний день уходящего года.

Несмотря на то, что Госдума уже сказала своё веское "нет" в ответ на предложение всё же объявить его выходным, депутаты от ЛДПР придумали, как обойти это решение.

Сегодня они внесут в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря.

Об этом в своем Telegram сообщил Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду и соцполитике.

t.me/nilov_official

К посту Нилов прикрепил и сам проект закона о переносе выходного дня на 31 декабря. В нём, в частности указано, что в тот день "трудовые функции всё равно выполняются не в полном объёме", поскольку "многие работники" берут отгулы и даже "отпуск без сохранения содержания", чтобы "вместе с родными и близкими подготовиться к встрече Нового года".

К слову, экономист Владимир Косой ранее заявлял, что если сделать 31 декабря выходным, то это "положительно скажется на экономике России":

с его помощью можно стимулировать рост потребления.

А вот экс-глава Роспотребнадзора, который сейчас заседает в Госдуме, напротив, уверен, что надо вообще отменить новогодний загул:

Онищенко: декаду праздников на Новый год надо отменять