Незаконная реклама с Путиным и Мишустиным удивила депутата ГД

В поисках лучшего сочетания баннеров и текстов представители рекламной индустрии порой переходят все границы. По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, в системе Google он увидел вводящую в заблуждение рекламу с Путиным и Мишустиным.

Ситуация оказалась следующей: в последнее время в России активизировались так называемые компенсационные мошенники. Они сообщают россиянам, что им якобы положены выплаты "по коронавирусу", возврату налогов или иным ситуациям, а затем просят перевести небольшую сумму денег "для регистрации заявки". Естественно, никаких выплат люди не получают.

"Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны… Оказалось, конечно, мошенничество", — рассказал Горелкин в Telegram.

Политик отметил, что уже отправил жалобы в РКН, ФАС и МВД, пообещав ознакомить читателей с ответами.