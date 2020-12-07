Путин пообщался с Меркель: главные тезисы

Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались по телефону — об этом сообщает пресс-служба Кремля. О главных моментах разговора — в нашем материале.

Коронавирус

Путин и Меркель договорились развивать сотрудничество по линии министерств здравоохранения, отметили в пресс-службе Кремля. Основной вопрос — вакцины, уточнили в ведомстве.

Нагорный Карабах

Лидеры России и Германии отметили: к вопросу работы по Карабаху стоит подключить в том числе международные структуры. Они помогут оперативно решать проблемы местного населения.

"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", — говорится в сообщении пресс-службы.

Донбасс

Лидеры обеих стран отметили, что на текущий момент перемирие в Донбассе успешно соблюдается,