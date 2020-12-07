Владимир Путин и Ангела Меркель пообщались по телефону — об этом сообщает пресс-служба Кремля. О главных моментах разговора — в нашем материале.
Путин и Меркель договорились развивать сотрудничество по линии министерств здравоохранения, отметили в пресс-службе Кремля. Основной вопрос — вакцины, уточнили в ведомстве.
Лидеры России и Германии отметили: к вопросу работы по Карабаху стоит подключить в том числе международные структуры. Они помогут оперативно решать проблемы местного населения.
"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", — говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры обеих стран отметили, что на текущий момент перемирие в Донбассе успешно соблюдается,
"Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четвёрки", принятых год назад на саммите в Париже", — поясняется на сайте Кремля.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.