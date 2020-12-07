Данные по импортозамещению, которые ранее привели в своём отчёте эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), удивили Кремль. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, сообщил прессе: программа импортозамещения успешна.

Напомним: в отчёте НРА рассказывалось о том, что российские власти провалили план по импортозамещению продукции. Несколько цифр: количество молочной продукции, которую везут из-за рубежа, удалось снизить всего на 20%, а овощей — на 27% (планировалось 30% и 70% соответственно).

"Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, — ни одна страна этого не делает.

Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить.

Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло", — высказался Песков.