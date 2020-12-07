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Эксперт о трансформации госуслуг: "Дорогу осилит идущий"

Политика

Инновации в сфере госуслуг уже не за горами: в самом скором времени стартует "цифровая трансформация", которая повлечёт за собой более широкое использование современных технологий. Проще говоря: госуслуги "переедут" в онлайн и будут оказываться автоматически.

Эксперт о трансформации госуслуг: "Дорогу осилит идущий"

Здорово, что власти готовы к "трансформации госуслуг" — но готовы ли к ней россияне? Во многих городах до сих пор есть районы без отопления и канализации, что уж говорить про "электронные форматы", интернет и "трансформации". Не логичнее ли в условиях кризиса и пандемии, заняться, например, "трансформацией" экономики или уровня жизни россиян?

Комментирует Светлана Бессараб, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Одно другому не мешает"

"Как показывает практика, выигрывают государства, у которых развитие и специализация не только госуслуг, но и экономических процессов продвигается с учётом развития технологий.

Так что одно другому не мешает. Мы создали хороший задел на будущее, нам очень повезло в период, когда случилась пандемия, потому что если бы не этот период, наверное, и портал "Работа в России" ещё достаточно долго отлаживали бы. Но не было бы счастья, называется", — комментирует Бессараб.

Ни для кого не секрет, рассказывает эксперт, что, например, коммерческие проекты в отдалённых населенных пунктах с небольшим количеством населения достаточно затратны. Грубо говоря: далеко и тяжело вести коммуникации, затраты в конечном итоге не окупаются, потому что в итоге на пять дворов один детский сад.

И вместе с тем, даже в этих пяти дворах и этом детском саду нужны газ, вода, телефон, возможности выхода в интернет. Поэтому сегодня сами регионы предлагают помощь в устранении цифрового неравенства.

"Дорогу осилит идущий"

Интернет — универсальная услуга связи. Если есть 500 человек жителей, то должна быть точка доступа к интернету.

Интернет для граждан — это не просто возможность посидеть на сайтах, зачастую от него зависит общение с родными, друзьями и так далее. Поэтому, конечно, цифровая трансформация очень важна как устранение цифрового неравенства, уверяет эксперт.

Конечно, есть проблемы: например, пожилым людям интернет может казаться сложным. Выходит так: власти вроде и упрощают жизнь, всё становится доступно онлайн. А пенсионеру проще сходить в администрацию и получить нужную бумагу.

"Но всё зависит именно от настроя гражданина. Если наши старшие граждане хотят обучаться, то двери для них открыты. Их обучают и службы соцзащиты, и волонтёры.

Вместе с тем, есть граждане старшего поколения, которые не хотят учиться или не могут действительно осилить курс. У них должна оставаться возможность получать соответствующие услуги "в бумажном виде".

Ничего страшного в этом нет. Каждому из нас должно быть комфортно", — резюмирует Бессараб.

Автор: Константин Шапров
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