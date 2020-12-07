Воспользоваться шансом и "закрыть" долги "Автоваза" решили в "Ростехе". Речь идёт о сумме в 10 млрд рублей, которую "простят" в ходе "перестановок" владельцев автомобилестроительной компании.
На помощь "Автовазу" "Ростех" (материнской компанией которого иронично указано Правительство Российской Федерации) пришёл не просто так: возможность появилась весьма интересная. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, долги решили погасить в процессе "переезда".
Краткий экскурс: "Автоваз" на данный момент находится под контролем нескольких компаний, среди которых — Renault и Alliance Rostec Auto B. V. Последняя решила "переехать" и работать в юрисдикции РФ.
"Вопрос переезда Alliance Rostec Auto B. V [в юрисдикцию РФ] связан со списанием старых долгов, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим миллиардов.
Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейшего производителя компонентов, входящего в "Ростех") 10 млрд перед "Автовазом", а 10 млрд простить в капитал "Автоваза", — рассказал о планах Чемезов.
Юморист рассказал о столкновении с чуждой американской культурой.