"Автовазу" простят долг в 10 млрд рублей

Воспользоваться шансом и "закрыть" долги "Автоваза" решили в "Ростехе". Речь идёт о сумме в 10 млрд рублей, которую "простят" в ходе "перестановок" владельцев автомобилестроительной компании.

На помощь "Автовазу" "Ростех" (материнской компанией которого иронично указано Правительство Российской Федерации) пришёл не просто так: возможность появилась весьма интересная. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, долги решили погасить в процессе "переезда".

Краткий экскурс: "Автоваз" на данный момент находится под контролем нескольких компаний, среди которых — Renault и Alliance Rostec Auto B. V. Последняя решила "переехать" и работать в юрисдикции РФ.