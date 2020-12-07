Мечты россиян об отдыхе на пенсии "разбились о быт"

Новые данные предоставил ВЦИОМ: эксперты центра решили узнать, сколько россиян продолжат работать на пенсии. Оказалось, что точно продолжат карьеру 22% населения страны, а ещё 70% рассматривают такой вариант.

В целом к работе на пенсии у россиян отношение лояльное: 54% опрошенных отметили, что запрещать работу на пенсии не нужно, и лишь 8% уверены, что "старички" мешают продвижению по службе молодых работников.

Однако расслабляться властям не стоит — вот ключевые причины, по которым россияне работают на пенсии:

нехватка денег, в частности — маленькая пенсия (74% опрошенных);

желание помочь родным материально (56%);

нежелание быть в одиночестве (32%).

Таким образом, можно в очередной собрать "удивительный" пазл: несмотря на все реформы, пересчёты и новинки в "пенсионной отрасли", денег российским пенсионерам всё ещё не хватает. Какими бы ни были "новые правила" — сути "пенсионной игры" они, похоже, не меняют.

Самая грустная цифра осталась напоследок: 19%. Именно столько опрошенных отметили, что оставаться на работе их мотивирует интерес к ней…