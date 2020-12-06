Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Госдуме ответили Кравчуку на его предложение отключить РФ от SWIFT
Филипп Киркоров поскандалил с организаторами концерта "Песня года"
Первая жена Кобзона сделала аборт по требованию артиста
В Киевской области упал самолёт
Умер петербургский историк Игорь Фроянов
В московской кальянной высказались о скандале с журналисткой
Больной раком Тиньков дал совет россиянам
В Москве перевернулась машина скорой помощи
В Кишинёве протестующие приняли резолюцию

Чубайс выстрелил из гаубицы в честь нового назначения

Политика » Власть » Кремль

Последние 12 лет Анатолий Чубайс возглавлял государственную корпорацию "Роснано".

Однако несколько лет назад в карьере чиновника наметились изменения. От старой должности он был освобождён и назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

После этого Чубайс отправился в Санкт-Петербург, где выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости.

"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — подписал фотографию выстрела Чубайс.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Первая жена Кобзона сделала аборт по требованию артиста
В Киевской области упал самолёт
Умер петербургский историк Игорь Фроянов
В московской кальянной высказались о скандале с журналисткой
Больной раком Тиньков дал совет россиянам
В Москве перевернулась машина скорой помощи
В Кишинёве протестующие приняли резолюцию
Зеленский посетил Донбасс
Антон Лапенко опубликовал трейлер третьего сезона своего сериала
Быстров раскритиковал Дриусси после его слов о "Зените"
Популярное
Общество
Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники

Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.

Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники
Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца
Российский шоу-бизнес
Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца
Российский шоу-бизнес
Врач объяснила, чем грозит для Алибасова передозировка "Виагрой"
Новости Украины
Украине грозит "второй Донбасс", но уже на западе
Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер Любовь Степушова "Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат Любовь Степушова Усам Оздемиров Развитие туризма стало приоритетом правительства Усам Оздемиров
Комментарии
Из российских вузов отчислены 2,5 тысячи иностранных студентов
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
ВМС США пора привить уважение к России
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников