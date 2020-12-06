Чубайс выстрелил из гаубицы в честь нового назначения

Последние 12 лет Анатолий Чубайс возглавлял государственную корпорацию "Роснано".

Однако несколько лет назад в карьере чиновника наметились изменения. От старой должности он был освобождён и назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

После этого Чубайс отправился в Санкт-Петербург, где выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости.