Герман Греф пожаловался, что мало спит

Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на недостаток сна. Недавно он появился в резиденции президента России с планшетом, на котором была наклейка "Сон для слабаков".

Чтобы наклейка не попала в кадр её пришлось убрать, однако Греф рассказал, что сна ему действительно не хватает.