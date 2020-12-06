Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на недостаток сна. Недавно он появился в резиденции президента России с планшетом, на котором была наклейка "Сон для слабаков".
Чтобы наклейка не попала в кадр её пришлось убрать, однако Греф рассказал, что сна ему действительно не хватает.
"Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится. Это не призыв, надо спать!" — пояснил председатель правления банка.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.