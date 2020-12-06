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Герман Греф пожаловался, что мало спит

Политика » Власть

Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на недостаток сна. Недавно он появился в резиденции президента России с планшетом, на котором была наклейка "Сон для слабаков".

Чтобы наклейка не попала в кадр её пришлось убрать, однако Греф рассказал, что сна ему действительно не хватает.

"Это я смеюсь просто, к сожалению, мало спать приходится. Это не призыв, надо спать!" — пояснил председатель правления банка.

Автор: Алексей Корнеев
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