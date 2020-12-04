Построение собственной экосистемы из множества сервисов — это здорово, но "Сбербанку" стоит помнить о том, что в первую очередь он всё-таки банк. Об этом рассказал Владимир Путин на конференции AI Journey.
Российский лидер отметил, что результаты работы "Сбербанка" достойны похвалы, поскольку специалисты финансового учреждения уверенно используют возможности современной высокотехнологичной среды.
Это очень удобно, когда в рамках "одного окна" можно и купить нужные товары, и оставить заявку на доставку продуктов, и заказать такси.
"При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно.
Но всё-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", — напомнил Путин председателю правления "Сбербанка" Герману Грефу.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.