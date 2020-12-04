Власти напомнили "Сберу" о том, что он банк

Построение собственной экосистемы из множества сервисов — это здорово, но "Сбербанку" стоит помнить о том, что в первую очередь он всё-таки банк. Об этом рассказал Владимир Путин на конференции AI Journey.

Российский лидер отметил, что результаты работы "Сбербанка" достойны похвалы, поскольку специалисты финансового учреждения уверенно используют возможности современной высокотехнологичной среды.

Это очень удобно, когда в рамках "одного окна" можно и купить нужные товары, и оставить заявку на доставку продуктов, и заказать такси.