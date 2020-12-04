Владимир Путин рассказал, как "трансформируются" госуслуги

Инновации в сфере госуслуг уже не за горами: в самом скором времени стартует "цифровая трансформация", которая повлечёт за собой более широкое использование современных технологий. Проще говоря: госуслуги "переедут" в онлайн и будут оказываться автоматически.

О нововведениях рассказал президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Он отметил, что на инновации пойдут весьма солидные суммы.

"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", — рассказал глава государства.

Путин подчеркнул: предстоящие десять лет повлекут за собой "цифровую трансформацию" России, будут повсеместно внедрены такие технологии, как искусственный интеллект и Big Data (технологии сбора и обработки огромных объёмов данных).