В Кремле рассказали, в каком вопросе Анкара не согласна с Москвой

Одно из важных и серьёзных разногласий между Россией и Турцией — вопрос Крыма. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что отношения Анкары и Москвы важны как для обеих сторон, так и для безопасности в регионе, для стабильности и развития. Конечно же, базой для них служит принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

"Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьёзным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму", — уточнил Песков.

В Москве, уверен Песков продолжат с должным терпением "доводить до Анкары" позицию по полуострову, поскольку обсуждаться и меняться она не может.

Напомним, ранее Россию снова "попросили на выход": в МИД Украины недовольны ситуацией в Крыму.