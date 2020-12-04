"Обидно такое слышать": отношение россиян к чиновникам удивило Пескова

Мнение россиян о том, что чиновники работают плохо, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что опрос провели силами экспертов фонда "Общественное мнение", где 61% россиян сообщили, что работа чиновников их не устроила.

Также были озвучены другие интересные факты:

слово "чиновник" вызывает негативные ассоциации у 45% россиян;

в том, что чиновников слишком много, уверены 77% сограждан;

к идее сокращения штата чиновников положительно отнеслись 83% жителей страны.

Комментируя для СМИ итоги опроса, Песков отметил: цифры вызывают закономерные вопросы.

"Мне, конечно, как чиновнику, такое очень обидно слышать. Как говорится, в семье не без урода, но чиновники в своём большинстве — люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, они достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе, и от этого, к сожалению, создаётся неверное ощущение", — высказался Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил: цифры говорят о том, что стоит сделать работу чиновников (и её результаты) более доступными и понятными. Нужно разъяснять людям, чем именно заняты народные избранники, уверен он.