"Политический беспредел": в Латвии задержали русскоязычных журналистов

Новые проблемы в Латвии: по данным СМИ, 3 декабря в стране задержали русскоязычных журналистов, в числе которых оказались Андрей Яковлев (бывший главный редактор Baltnews. lv) и публицист Владимир Линдерман.

Журналистами заинтересовались на самом высоком уровне: в дело включились представители СГБ (Службы государственной безопасности) Латвии. Свою оценку происходящему дал через Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

"Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия — это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира, вот ведь до чего дошло)", — написал Косачёв.

Глава комитета дополнил, что власти Латвии работают "под прикрытием ЕС и НАТО" и поэтому могут безнаказанно "подавлять свободу слова и убеждений". Также он отметил: отвечать аналогичными санкциями хочется, но не стоит.