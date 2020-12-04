Власти Японии запретят продавать чисто бензиновые автомобили

На радикальные меры пойдут японские власти в целях спасения экологии: к середине 2030-х годов в стране нельзя будет купить чисто бензиновое авто.

О новой задаче рассказал министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Политик отметил: в течение 2020 года будет закончен предварительный проект документа, регулирующего продажи бензиновых авто.

Запрет введут не просто так: он станет частью работы в рамках большого проекта до 2050 года. Проект предусматривает значительное сокращение выбросов в атмосферу.

"Внедрение электромобилей — кардинальный элемент выполнения этого плана", — уточнил Кадзияма.

Таким образом, уже к середине 2030-х годов в стране можно будет купить только 3 варианта машин:

гибридные;

электрические;

на водородном топливе.

Японский рынок уже начал подготовку: гибридов на нём и так приличное количество, а электромобили будут производить активнее.