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Депутат Мосгордумы: оппозиция возмущена проектом бюджета Москвы

Политика

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина рассказала "Правде.Ру" о том, как проходит обсуждение проекта бюджета Москвы на 2021-2023 годы.

Депутат Мосгордумы: оппозиция возмущена проектом бюджета Москвы

В обстановке возмущения

"Если бюджет прошлого года принимался в ситуации острого раздражения граждан и оппозиционных депутатов, то нынешний вариант бюджета принимается в ситуации возмущения граждан и оппозиционных депутатов. Чем мы возмущены? Тем, что в ситуации, когда всем стало значительно хуже жить, бюджет впервые с серьезным дефицитом — на 19%, 510 миллиардов рублей", — сказала депутат.

По ее словам, "при этом львиная доля бюджета идет транспортникам и строителям", тогда как должна бы идти на социальные нужды. "В этом сейчас проблема всех переговоров и консультаций, которые осуществляются депутатами с представителями органов исполнительной власти", — отметила Никитина.

Она рассказала, что внесла пять поправок ко второму чтению бюджета в составе фракции КПРФ и пять лично от себя.

Субсидии для ухаживающий за родственниками-инвалидами

"Например, по субсидии, которая выделяется работоспособным гражданам, не пенсионерам, ухаживающим за взрослым родственником-инвалидом, которого нельзя оставить одного. Теперь это 1200 рублей. Но в Московской области, например, региональная надбавка к этим 1200 из федерального бюджета, люди получают 12000 рублей", — отметила депутат.

"А у нас в Москве по-прежнему 1200. Мне говорят в процессе обсуждения, что "под это же нужен законопроект, его нет, под что мы будем выделять деньги?", на это я говорю "если будут деньги, законопроект явится завтра, а если денег не будет, то законопроект будет отвергнут именно по этой причине", — рассказала Никитина.

""В бюджет не заложены деньги, поэтому, извините". Так нам отвечали, когда коммунисты в Думе в прошлых созывах пытались продавить закон "О детях войны". Они говорили, что вы сначала добейтесь, чтобы в бюджет были внесены эти средства, а потом мы примем законопроект", — сказала она.

По ее словам, предложенная ей поправка предусматривает в бюджете четыре миллиарда рублей на региональную субсидию:

"Поэтому основываясь на опыте своих товарищей и моего я такую поправку вношу: выделить четыре миллиарда рублей в бюджет специально на то, чтобы была введена региональная надбавка в добавлении к федеральным 1200 рублей до 10000 рублей в сумме взрослым работоспособным, потерявшим работу в связи с уходом за взрослым инвалидом".

"Вот такая у меня поправка. Сейчас она обсуждается. Пусть она и не всех касается, но она очень важна. Сегодня мне как раз сказали: "Вы думаете, 10 тысяч рублей хватит?" Я спрашиваю: "Много?" Они отвечают: "Мало". Я говорю: "Дайте больше. Не вопрос"", — рассказала депутат.

Любовь Никитина рассказала о еще одной проблеме:

"Или давно просят родители детей, которые ходят в ясельные группы, говорят, что департамент образования посокращал ставки младшего педагогического персонала, то есть нянечек и обязанности возложил на воспитателей. И это очень трудно, потому что контингент трудный".

"Мне говорят, что департамент образования не считает возможным это поддерживать. Я говорю, что знаю, задавала вопросы, а они говорят, что нам не надо, у нас все хорошо. А я им сказала как педагог, что все у вас плохо, поэтому найдите, пожалуйста, эти два миллиарда рублей на то, чтобы по 25 тысяч рублей платить нянечкам", — рассказала депутат Мосгордумы.

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